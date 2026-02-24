Max Verstappen heeft opnieuw benadrukt dat hij geen fan is van het nieuwe F1-reglement. Het aankomende seizoen staat in het teken van een nieuwe reglementaire cyclus, waarbij meer nadruk komt te liggen op elektrificatie en het managen van de batterij. Na de eerste testweek in Bahrein zette Verstappen de auto’s al weg als ‘Formule E op steroïden’. In een nieuw podcastinterview licht hij zijn mening verder toe.

In Bahrein noemde Verstappen de nieuwe auto’s zelfs ‘Formule 1-onwaardig’, juist omdat het managen van de batterij tot langzamere rondetijden leidt. Coureurs moeten erop letten dat ze voldoende energie genereren en zullen op bepaalde momenten dus bewust tempo moeten inleveren. In de Up to Speed-podcast van onder anderen Naomi Schiff en David Coulthard legde Verstappen uit waarom dit het ‘minst leuke F1-tijdperk’ dreigt te worden.

Alles in het teken van management

“De auto heeft minder grip, maar accelereert wel veel sneller uit de bocht”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “De hele lay-out is compleet anders. De banden zijn anders, dus ook de manier waarop je door de bocht rijdt verandert. De grip komt niet langer vooral uit de vloer, maar wordt op andere manieren gegenereerd. Daardoor ga je waarschijnlijk meer glijden, terwijl je juist meer vermogen hebt bij het uitkomen van de bocht. Met minder grip is dat natuurlijk lastig te beheersen. In langzame bochten moet je dus langer wachten voordat je weer op het gas kunt.”

“Het voelt echt anders dan de afgelopen jaren”, verzuchtte Verstappen. “Voorheen stapte je in en voelde het meteen vertrouwd. De auto was meestal een stap vooruit ten opzichte van het jaar ervoor. Nu moet je je rijstijl en aanpak écht aanpassen. Ik denk dat dit tot nu toe mijn minst favoriete F1-tijdperk is”, gaf hij eerlijk toe. “Het woord ‘management’ zal dit seizoen vaak vallen.”

‘Doe het voor de Red Bull-ingenieurs’

Ondanks zijn kritiek benadrukt Verstappen dat hij het maximale uit zijn RB22 wil halen, ook omdat die voor het eerst wordt aangedreven door een eigen krachtbron. “Uiteindelijk maak je in een wedstrijd altijd het beste van de situatie; dat geldt voor iedereen”, vervolgde hij. “Maar sommige dingen zijn nu eenmaal leuker dan andere, en voor mij is dit minder leuk. Dat neemt niet weg dat ik in de auto mijn uiterste best zal doen. Dat ben ik verplicht aan de mensen die de auto en motor hebben ontworpen. Het is ongelooflijk wat zij vanaf nul hebben opgebouwd.”

“Vooralsnog hebben we geen problemen gezien”, zei hij over de nieuwe Red Bull-aandrijflijn. “Of deze snel genoeg is? Geen idee. Dat moet nog blijken.” Verstappen benadrukte dat hij zich volledig wil inzetten voor de ingenieurs die – in samenwerking met Ford – aan het nieuwe platform hebben gewerkt. “Het is fantastisch om met zulke getalenteerde mensen samen te werken. En daarvoor ga ik natuurlijk wel mijn best doen”, benadrukte hij nogmaals. “Maar ja, voor mij is het gewoon minder leuk; het is geen pure Formule 1 meer.”

