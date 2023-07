Met een voldaan gevoel betrad Max Verstappen in Oostenrijk voor de vijfde race op rijd de hoogste trede van het podium. “In een sprintweekend kan er veel misgaan, maar we hebben alles goed uitgevoerd”, zei Verstappen, die de maximale score aan het weekend overhield. Hij won zowel de sprintrace als de hoofdrace en verzekerde zich op de valreep bovendien van de snelste raceronde.

Zijn voorsprong in de WK-stand is inmiddels zeer riant en prolongatie van zijn wereldtitel lijkt een kwestie van tijd. Daar wil de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull echter nog niet op vooruit lopen, zei hij meteen na de race.

Verstappen: “Ik geniet gewoon van dit moment, van het rijden in deze auto en van het werken met dit team. Het hele weekend hebben we goed werk geleverd. Een sprintweekend is altijd erg hectisch en daarin kan er heel veel verkeerd gaan, maar wij hebben het gelukkig goed uitgevoerd. Ik ben dus vooral blij met hoe dit sprintweekend is gegaan en nu gaat de focus eerst op Silverstone. Daarna zien we wel weer verder.”

In de race was hij geen moment serieus in de problemen geweest. Tijdens de virtual safetey carsituatie koos de Red Bull-coureur ervoor geen pitstop te maken, zijn achtervolgers op dat moment, Charles Leclerc en Carlos Sainz, deden dat wel. Het was volgens Verstappen vooral van belang om de eigen strategie aan te kunnen houden. “Ik wilde voor de anderen blijven, zodat we onze eigen race konden rijden. We besloten niet naar binnen te gaan, onze eigen strategie te volgen en dat pakte goed uit. We hebben perfecte stints gereden. Het was een geweldige dag en ik heb ervan genoten.”

Max Verstappen bedankte ook nog de Nederlandse fans die in grote getale aanwezig waren in Spielberg: “De hoeveelheid support is ongelofelijk, al dat oranje op de tribunes. Het zorgde voor een geweldige sfeer”

Max Verstappen had na de race een interview met de collega's van Viaplay.

De podiumceremonie na de Grand Prix van Oostenrijk met Max Verstappen.

