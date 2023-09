Geen volkslied, geen podiumceremonie, geen persconferentie voor de top-drie; de voor Max Verstappen al bijna traditionele plichtplegingen na een race bleven in Singapore achterwege. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull startte vanaf P11 en werd na een enerverende race als vijfde afgevlagd.”Met wat geluk had er misschien nog meer ingezeten.”

Verstappen stond na de uithoudingsproef over 62 rondjes buiten in de paddock bezweet, maar rustig de verzamelde media te woord. Dat er een einde was gekomen aan zijn zegereeks – de teller stokte uiteindelijk bij het recordaantal van tien – zag Verstappen zaterdag na de teleurstellend verlopen kwalificatie al aankomen.

“Ik wist dat het een keer zou gebeuren natuurlijk. Om te winnen moet alles perfect zijn. Als een paar details niet kloppen, sta je meteen verder naar achter. Ik verwacht dat we er volgende week in Japan weer staan, ook gezien de karakteristieken van het circuit. Suzuka ligt ons beter”, aldus Verstappen over de baan, waar hij vorig jaar zijn wereldtitel prolongeerde. Gezien de huidige WK-stand zit dat laatste er over een week niet in. De Limburger kan op z’n vroegst bij de GP in Qatar (8 oktober) zijn derde titel op rij veiligstellen.

Verstappen: ‘Pech met timing safetycar’

De problemen met de afstelling van de auto achtervolgden Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez het hele weekend. Met dat in het achterhoofd viel het raceverloop niet eens tegen. “Tijdens de race is onze auto vaak beter en dat zag je hier ook. Met name de stint op mediumbanden ging goed.”

Met wat meer geluk had er zelfs meer ingezeten dan een vijfde plek, betoogde Verstappen. Vlak na zijn pitstop kwam de safetycar op de baan. “Dat was jammer, het slechtst denkbare scenario qua timing voor ons. Anders had ik misschien nog wel kunnen vechten met de mannen voor me.”