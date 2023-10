Voldaan, maar met het zweet op zijn voorhoofd stond Max Verstappen meteen na zijn overwinning van de Amerikaanse Grand Prix in Austin zondagavond interviewer Jenson Button te woord. “Het was een zware race”, erkende Verstappen, die aan het eind alle zeilen moest bij zetten om de aanstormende Lewis Hamilton voor te blijven.

“Het begon al bij de start, omdat ik natuurlijk vanaf P6 aan de race moest beginnen. Verder worstelde ik met mijn remmen en dit circuit heeft natuurlijk veel rempunten. Dit maakte het tot een zware race en dat kon iedereen wel zien aan het eind. Het was behoorlijk close”, stelde Max Verstappen in Austin. “Ik wilde mijn banden zo lang mogelijk heelhouden, maar tegelijkertijd worstelde ik met mijn remmen. Het duurde een tijdje voordat ik die balans gevonden had.”

Voor de drievoudig wereldkampioen van Red Bull betekende de zwaarbevochten triomf op Circuit of the Americas zijn vijftigste overwinning in zijn F1-carrière. ,,Dat is een ongelooflijk aantal. Ik ben daar enorm trots op uiteraard. Ik zal blijven pushen voor meer succes.”

Hamilton: ‘Blij dat we weer kunnen meevechten’

Ook de nummer twee in Austin, de Brit Lewis Hamilton, toonde zich meteen na de race tevreden over het resultaat. “Ik kwam snel dichterbij, maar ik kwam een paar ronden tekort. Ik ben echter blij dat we weer hebben kunnen meevechten voor het podium en zelf de overwinning”, aldus de Mercedes-coureur, die ook Verstappen en Red Bull complimenteerde met wederom een maximaal resultaat. Verstappen won immers zaterdagavond ook al de sprintrace.

