Zijn vriend Lando Norris reed zijn honderdste race, maar cadeautjes uitdelen doet Max Verstappen op de baan logischerwijs niet. De Nederlander weerhield zijn Engelse kameraad zondag tijdens de GP van de Verenigde Staten van diens eerste zege en was aan het einde van een nog spannende race Lewis Hamilton ook de baas. Zo reed Verstappen naar zijn vijftigste GP-overwinning.

Een zege met een gouden randje, dat was de overwinning van de drievoudige wereldkampioen dus. Met 50 GP-zeges staat Verstappen op de ranglijst aller tijden vijfde, al heeft hij Alain Prost nu volop in het vizier (51). De top-3 wordt gevormd door Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (103).

Record Verstappen

Die laatste vergezelde overigens Verstappen en Norris op het podium in Austin. Op dat ereschavot stond Verstappen voor de vijftiende keer dit seizoen op de hoogste trede. Dat is nu al net zo vaak als vorig jaar, toen hij een record vestigde. Een record heeft Verstappen sinds zondag ook qua punten in handen. Het was 454 vorig jaar, maar na dit weekend staat hij in 2023 al op 465 punten.

Norris hoopte vooraf op zijn eerste overwinning. En in het eerste deel van de wedstrijd was hij goed op weg. Verstappen maakte halverwege de race echter korte metten met de ambities van de Brit. Eerst door na de eerste pitstop snel richting Norris te rijden. Vervolgens haalde hij de McLaren-coureur na 28 ronden, halverwege de race, in. Om daarna een gaatje te slaan en er bij in rondje 35 na de tweede pitstopserie ook voor te blijven.

Goede start

De drievoudig wereldkampioen begon vanaf plek 6 aan de Grand Prix. Dat was het gevolg van een afgenomen tijd in de kwalificatie vrijdagavond. Aan snelheid echter geen gebrek: hij won al meteen bij de start een plek en passeerde Ferrari-duo Carlos Sainz en Charles Leclerc vervolgens al vroeg in de wedstrijd.

Verstappen haalde Hamilton vervolgens in door betere timing en rondetijden om en nabij de eerste pitstops. De Brit hoopte vooraf nog de lachende derde te kunnen worden in het geval van een eventuele tweestrijd tussen Norris en Verstappen. Mercedes had dat willen afdwingen met een eenstopper. Dat plan kon de prullenbak in toen bleek dat Hamilton niet lang genoeg kon doorrijden. Hij worstelde naar eigen zeggen volop met de band.

Meer nog dan dat worstelde Norris echter met de harde band. Het leidde ertoe dat de McLaren-coureur in de slotfase zelfs de tweede plaats moest afstaan aan Hamilton. Verstappen kampte ondertussen met flinke remproblemen. Daardoor kon zijn rivaal van Mercedes nog angstig dicht bij Verstappen komen. Diens vijftigste GP-overwinning kwam niet meer in gevaar, maar zwaarbevochten was de overwinning wel.

