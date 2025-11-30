Max Verstappen onderhoudt nog steeds nauw contact met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Dat onthulde hij tijdens het raceweekend in Qatar. De Nederlander blikte terug op zijn samenwerking met de Brit en diens ontslag na de GP van Silverstone. Horner werd de afgelopen maanden steeds vaker gelinkt aan een rentree bij een ander team, iets wat Verstappen weinig zou verbazen.

Na een periode van weinig sportief succes werd Christian Horner in juli ontslagen door Red Bull. De Brit stond aan de wieg van de Oostenrijkse renstal en zwaaide ruim twintig jaar met de scepter in Milton Keynes. Toch raakte hij de afgelopen twee jaar steeds vaker in opspraak. Een schandaal omtrent beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag bracht zijn positie in gevaar, evenals interne politieke spanningen binnen het bedrijf. Inmiddels zijn de gemoederen, mede dankzij de komst van teambaas Laurent Mekies, weer bedaard.

Red Bull-stercoureur Max Verstappen spreekt nog geregeld met Christian Horner, zo onthulde hij tijdens het raceweekend in Qatar. Nieuwsbureau PA vroeg hem of hij nog contact heeft met de Brit. “Ja, elk raceweekend”, antwoordde hij. “Hij bericht me over van alles; over hoe de race verliep, maar ook gewoon over het leven. Dus we hebben nog steeds heel goed contact, absoluut.”

Verstappen benadrukte dat de rol van Horner binnen Red Bull niet onderschat mag worden. “Het is heel belangrijk om te erkennen wat Christian voor dit team heeft betekend en wat we allemaal samen hebben meegemaakt”, voegde hij eraan toe. “Die eerste titel in 2021, de achtbaan van dat jaar en de emoties van de laatste race in Abu Dhabi. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet.”

‘Formule 1 is te vriendelijk zonder Horner’

Toch kwam er dit jaar gedwongen een einde aan de samenwerking tussen Horner en Verstappen. “Het probleem dat we hadden, was dat er van alles gebeurde”, legde de Limburger uit. “We waren de weg kwijt met de auto en dat hielp niet om alles onder controle te houden en rustig te blijven. Daardoor zijn er ook veel mensen vertrokken.”

Het vertrek van Adrian Newey was wellicht de grootste aderlating voor Red Bull. Naar verluidt was de onrust rondom Horner één van de redenen dat de topontwerper zijn biezen pakte.

Inmiddels heeft Red Bull het management weer op de rails, zo bevestigde Verstappen. “De nieuwe teambaas en het feit dat we plotseling grip kregen op de auto, bracht toevallig heel veel rust”, zei hij. “Iedereen had wat meer zelfvertrouwen en dat had een kalmerende werking.”

Gevraagd naar een mogelijke terugkeer van Horner naar de Formule 1, reageerde Verstappen: “Dat zou me niet verbazen. Ik praat daar niet met Christian over, omdat ik me er niet mee wil bemoeien.”

De viervoudig wereldkampioen denkt dat een kemphaan als Horner wel goed is voor de sport. “Voor ons was het niet altijd goed, maar voor de Formule 1-wereld was het altijd leuk om te zien hoe hij het opnam tegen Toto (Wolff, red.) of wie dan ook. Nu is iedereen te vriendelijk”, besloot hij lachend.

