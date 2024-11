Max Verstappen weigert Sergio Pérez te bekritiseren. Wanneer de Nederlander tijdens een persconferentie wordt gevraagd of hij zich soms ‘eenzaam’ voelt in de voorhoede – omdat zijn teamgenoot maar zelden in de top vijf eindigt – legt hij de schuld bij de auto. De RB20 moest het de afgelopen weken immers afleggen tegen de bolides van Ferrari en McLaren.

“Ik denk dat het sinds de GP van China (eind april, red.) al vrij moeilijk is geweest voor ons,” reageerde Verstappen. “Andere teams hebben ons zeker ingehaald. De upgrades van de concurrentie zijn echt effectief als je het hebt over prestaties – zelfs voor mij is het moeilijk om constant op het podium te staan,” vergeleek hij zichzelf met Pérez. Verstappen heeft sinds de Spaanse GP niet meer gewonnen. Pérez heeft op zijn beurt sinds de Chinese GP niet meer op het podium gestaan.

‘Auto moet verbeterd worden’

“Zolang we onze auto verbeteren, zal dat Checo ook helpen,” vervolgde Verstappen, die weet dat McLaren en Ferrari over een sneller pakket beschikken. “Daar proberen we aan te werken.” Verstappen kan verder niets zeggen over de geruchten dat Pérez mogelijk vervangen gaat worden door Tsunoda of Lawson. Sommige bronnen meldden deze week dat hij misschien al na de GP van São Paulo zal sneuvelen. Ondertussen zet de teamleiding hem in de media steeds meer onder druk.

Yuki Tsunoda, die in dezelfde persconferentie aanwezig was, werkt in ieder geval hard om zich te bewijzen bij de Red Bull-top. Hij benadrukte dat hij klaar is om samen te werken met Verstappen. “Ik denk zeker dat ik een goede teamgenoot kan zijn,” legde de Japanner uit. “Uiteindelijk is hij (Verstappen, red.) altijd de coureur met wie je wilt rijden. Hij is op dit moment de allerbeste en heeft zoveel verschillende vaardigheden. Ik concentreer me nu gewoon op wat ik moet doen. Tot nu toe is het nog niet gelukt om Red Bull te bereiken, maar we zullen zien hoe het straks uitpakt.”

