De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull hangt aan een zijden draadje. Althans, als we het commentaar van de teamleiding mogen geloven. Zowel Christian Horner als Helmut Marko heeft laten doorschemeren dat Checo mogelijk vroegtijdig kan worden ontslagen – misschien zelfs al na de GP van São Paulo. Pérez ontkent echter alle exit-geruchten en verzekert dat hij ook volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt.

In aanloop naar het raceweekend in Brazilië werd Sergio Pérez opnieuw geconfronteerd met alle speculaties over zijn toekomst. Hoewel hij al een contract voor de komende twee jaar heeft, strijden Yuki Tsunoda en Liam Lawson openlijk voor zijn stoeltje. De Mexicaanse coureur weet dat hij een teleurstellend jaar achter de rug heeft, maar gaat er nog steeds vanuit dat hij mag blijven.

LEES OOK: Hamilton gunt Colapinto stoeltje in 2025: ‘Hij heeft het verdiend’

“Je ziet me straks in Las Vegas en ook volgend jaar nog,” zei een ontspannen Pérez tegen Formula1.com. “Ik maak me daar echt geen zorgen over.” Zelfs wanneer hij gewezen wordt op de eindeloze kritiek van adviseur Helmut Marko, blijft hij kalm. “Ik weet dat ik volgend jaar een Red Bull-coureur ben,” vervolgde hij. “Meer kan ik er niet over zeggen.”

‘Veelbelovend’

Sergio Pérez richt zich nu op het aankomende weekend in São Paulo – zijn teleurstellende thuisrace in Mexico-Stad wil hij zo snel mogelijk achter zich laten. “Wat daar is gebeurd, is verleden tijd,” legde hij uit. “We gaan gewoon verder. Ik begrijp nu wat er misging in de kwalificatie – we hebben een aantal problemen geïdentificeerd en ik denk dat we op de goede weg zijn om die op te lossen. Dat is veelbelovend.” Pérez kwam tijdens de kwalificatie in Mexico niet verder dan Q1 en eindigde in de race op de zeventiende plaats.

Ondertussen is Red Bull teruggezakt naar de derde plaats in het kampioenschap. Mede door het tegenvallende seizoen van Pérez staan de Oostenrijkers nu vierenvijftig punten achter op McLaren. “Als je kijkt naar het tempo van McLaren en Ferrari, lijken ze echt op een ander niveau te zitten,” verzuchtte de Mexicaan. “Ik hoop dat we in Brazilië weer mee kunnen doen. Het is een ander circuit, dus we zullen zien.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!