Aan de vooravond van de GP van Mexico wordt Max Verstappen nog steeds geconfronteerd met zijn recente duel met titelrivaal Lando Norris. Ook na een ‘verhitte’ rijdersbriefing met enkele afgevaardigden van de FIA blijft de regerend kampioen volhouden dat hij geen fouten maakte in Austin. Hij ziet dan ook geen heil in strengere regels: “Leg gewoon een grindbak naast de baan,” adviseerde hij.

Na de kwalificatie voor de GP van Mexico stond Max Verstappen de Nederlandse pers te woord. De drievoudig blikte terug op de veelbesproken rijdersbriefing die op vrijdagavond had plaatsgevonden. Wat vond hij ervan dat het incident met Norris daar nog eens uitgebreid werd besproken? “Ik heb er altijd mijn eigen mening over gehad,” reageerde Verstappen. Hij benadrukte nogmaals dat hij niets strafbaars deed in Austin, al geeft hij toe dat de regels op dit gebied altijd verbeterd kunnen worden. “Het is nooit perfect,” legde de Nederlander uit. “En natuurlijk moet je altijd kijken of het beter kan.”

Toch vindt Verstappen het ‘lastig’ om dit soort incidenten door middel van strengere regelgeving uit te bannen. Hij is het in die zin eens met wat sommige andere coureurs ook hebben gesuggereerd. “Begin bij het begin, op dit soort circuits kun je heel makkelijk buiten de baan inhalen,” legde Verstappen uit. “Had er een grindbak naast het asfalt gelegen, dan kom je überhaupt niet in dit soort situaties terecht. Aan de buitenkant zou je dan nooit meer te laat remmen, want dan loop je het risico dat je eraf gaat. Voor de binnenkant geldt hetzelfde – je zou dan een stuk rustiger insturen.”

“Op circuits met veel run-off moet de FIA inzien dat dat problemen oplevert,” aldus Verstappen. Toch wezen meerdere coureurs de afgelopen dagen ook naar de Nederlander als de grote boosdoener. Onder anderen George Russell en Lewis Hamilton gaven aan dat de Red Bull-coureur ook een tijdstraf had moeten krijgen voor zijn agressieve verdedigingsstijl. “Ik ga niets aanpassen,” verzekerde Verstappen. “Ook als er grindbakken komen, verandert dat qua racen niks voor mij,” besloot hij.

