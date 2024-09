Max Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ooit wil deelnemen aan de 24 Uur van Le Mans. De prestigieuze langeafstandsrace lonkt, al zal de Nederlander eerst zijn loopbaan in de Formule 1 moeten afmaken. Toch droomt Verstappen al van zijn ideale team; in een interview met simracer Jarno Opmeer onthult de Red Bull-coureur wie hij mee zou nemen naar Le Mans.

LEES OOK: Tweevoudig simrace-kampioen Jarno Opmeer verruilt Mercedes voor Red Bull

Jarno Opmeer, die zich onlangs aansloot bij het simraceteam van Red Bull, plaatste vrijdag een interview met Max Verstappen op zijn YouTube-kanaal. Natuurlijk ging het vooral over simracen, de favoriete bezigheid van beide mannen. Echter, Opmeer was ook benieuwd naar de Le Mans-ambities van Verstappen: “Welke vier coureurs zou je in je team willen hebben?”, vroeg hij.

“Ik zou hoe dan ook Nyck de Vries in mijn team willen,” antwoordde de regerend wereldkampioen direct. “Hij is snel, maar ook heel licht. Op dit moment scheelt gewicht heel veel in Le Mans,” legde Verstappen uit. Verder wil hij Fernando Alonso een kans geven. “Alonso en ik maken constant grappen dat we samen mee moeten doen,” vervolgde Verstappen. “Dat zou sowieso heel cool zijn. Dan zitten we al op drie coureurs.”

Tot slot wil de 26-jarige coureur vader Jos Verstappen meenemen naar Le Mans. “Ik blijf tegen mijn vader zeggen dat we het een keer moeten doen,” besloot Verstappen. “Hij wil eigenlijk niet, maar ik zou hem zeker toevoegen als vierde. Dan weten we in ieder geval dat het een leuke week wordt!”

Bekijk het hele gesprek tussen Jarno Opmeer en Max Verstappen hieronder:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!