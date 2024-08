Simracer Jarno Opmeer maakt na drie jaar met Mercedes de overstap naar Red Bull, zo maakte het team woensdag bekend. De 24-jarige Nederlander heeft een meerjarig contract getekend met het team van Max Verstappen. Opmeer heeft een achtergrond in open–wheel racing, maar koos in 2019 voor de wereld van Esports. Inmiddels heeft hij al twee wereldkampioenschappen op zijn naam staan.

Binnen het Esports-team van Red Bull komt Jarno Opmeer naast rivaal Frederik Rasmussen terecht, de huidige kampioen simracen. Opmeer komt over van het team van Mercedes, waarmee hij in 2021 het kampioenschap won. “Ik kan niet wachten om te beginnen met Red Bull”, reageerde de Dordrechter. “Dit weekend zal ik ook aanwezig zijn bij de Nederlandse GP, dus het belooft een geweldige eerste week te worden. Ik kijk uit naar wat de toekomst brengt.”

Jarno Opmeer begon op vierjarige leeftijd met karten en werd drie keer op rij Nederlands kampioen. Later kwam hij in de Formule 4 terecht met het Nederlandse MP Motorsport, voordat hij onderdeel werd van het opleidingsteam van Renault. In 2019 koos hij voor de simulator en tekende hij een contract met het Esports-team van de Franse renstal. In 2020 won hij de titel met Alfa Romeo om daarna de overstap te maken naar Mercedes.

