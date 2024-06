Max Verstappen moest er even goed voor gaan zitten tijdens de sprintrace in Oostenrijk. Beide McLarens waren in de openingsfase goed zichtbaar in zijn spiegels, maar hij wist de aanvallen te pareren en reed naar de overwinning. “Het leverde leuke gevechten op”, zegt de Nederlander na afloop van de race.

“Ik had een goede eerste ronde”, blikt de Red Bull-coureur na de race terug. “Maar zodra de DRS werd geactiveerd, was het erg lastig om eruit te komen. Ik had op dat moment ook wat problemen met de grip. Dat duurde een paar ronden en leverde wat leuke gevechten op. Ik had Lando niet verwacht ik bocht 3, maar kon hem in de volgende bocht terugpakken.”

Verstappen geeft vervolgens aan dat zodra hij buiten het bereik van de DRS kwam, meer zijn eigen race kon rijden en het er beter uitzag voor hem. Toch is hij op zijn hoede voor het team van McLaren. “Je kunt zien dat ze twee wagens hebben die voluit gaan om het mij moeilijk te maken, ik moest er echt voor werken. Het tempo lag hoog en ik lette niet echt op de banden.”

Morgen staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma en zullen we McLarens hem weer het vuur aan de schenen leggen. “Er zijn een paar punten die we morgen beter kunnen doen, want dan hebben we een langere race en wordt het zwaarder voor de banden,” besluit Verstappen.

