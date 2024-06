Max Verstappen onthulde dinsdag een speciale helm voor alle fans die hem straks weer in groten getale zullen aanmoedigen. De regerend wereldkampioen wacht straks drie races in Spanje, Oostenrijk én Groot-Brittannië. In aanloop naar een spectaculair Europees drieluik wil hij de aanwezige supporters alvast bedanken door middel van een knaloranje tribute helm.

LEES OOK: Internationale pers lyrisch over ‘vakman’ Verstappen, Pérez gaat nat

Voor Verstappen, die de afgelopen jaren enorm veel support genoot van zijn trouwe fans, is de helm extra bijzonder. “Deze helm betekent veel voor mij”, laat hij weten. “Natuurlijk vanwege z’n kleur, het ziet er erg mooi uit. Maat het is ook een eerbetoon aan de steun van de fans. Er zijn een paar speciale races in Europa, met veel oranjefans. Daar zal ik deze helm zeker dragen.”

Voor de basis van zijn nieuwe hoofddeksel heeft de Nederlander voor een knaloranje chroomlaag gekozen. Daarin zijn afbeeldingen van zijn juichende supporters verwerkt. De bekende designelementen zijn in een effen oranje kleur afgewerkt. Niet te missen op de baan! “De helm is erg cool”, vervolgt Verstappen. “Heel erg oranje en heel erg glimmend. Voor de fans die dit jaar naar het circuit komen – misschien sta jij er volgend jaar wel op.”

Max Verstappen en zijn nieuwe, knaloranje helm (Verstappen.com)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).