Red Bull begon dit seizoen met overmacht en leek met de RB20 weer op een dominant seizoen af te stevenen. Inmiddels zijn de kaarten anders geschud en ruikt de concurrentie bloed. “Zij hebben grotere stappen gezet dan wij”, zegt Max Verstappen op de Red Bull Ring.

“Een paar teams zijn natuurlijk overgestapt naar een ander concept”, begint Max Verstappen tijdens de mediasessie in het Red Bull Motorhome in Oostenrijk. “Misschien hadden ze een paar wedstrijden nodig om met updates te komen, maar misschien was dit ook wel zo gepland. Wij wisten natuurlijk wel wat we hadden en daar zijn we goed op voortgeborduurd. Dan heb je natuurlijk een goed beginpunt elk jaar.”

Verstappen geeft aan dat het bij de anderen iets langer duurt voordat ze dat concept goed werkend krijgen. “Maar als je op een gegeven moment de juiste richting ingaat, dan kan het snel gaan. Wij zaten natuurlijk al in die ontwikkeling en hebben het nu iets moeilijker om nog echt grote stappen te zetten”, vervolgt de regerend kampioen.

De Nederlander hoopt vurig dat de RB20 nog niet tegen het ontwikkelplafond aanzit. “Maar op dit moment is het duidelijk dat de anderen grotere stappen hebben gezet dan wij. Er moet nu nog worden gewerkt aan het rijgedrag van de auto over de kerbstones en de hobbels en aan de balans. Daar zijn we mee bezig, maar dat is niet zo snel op te lossen.”

