Samen met zijn F1-collega’s figureert Max Verstappen in de nieuwe bioscoopfilm (Apex) over de Formule 1 met Brad Pitt in de hoofdrol. Gedurende het seizoen werden bij meerdere races opnames voor de films gemaakt en de coureurs kregen voor de Amerikaanse GP in Austin alvast enkele clips voorgeschoteld. “Mooi om te zien hoor, maar eigenlijk interesseert het me niet zo heel veel”, stelt Verstappen.

In een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Max Verstappen hoe hij tegen de nieuwste racefilm met Brad Pitt aankijkt en tegen zijn eigen acteerkwaliteiten. Lees het volledige interview in de special ‘Het Jaar van Max’ van FORMULE 1 Magazine. Hieronder alvast een paar passages uit het interview.

‘Alles wordt altijd over-gedramatiseerd’

Je hebt dit seizoen Brad Pitt een paar keer ontmoet, ook omdat hij natuurlijk de hoofdrol vertolkt in een nieuwe bioscoopfilm (Apex) over de Formule 1. Heb je al films van hem gezien?

“Ja, zoveel. Ocean’s Eleven, Ocena’s Twelve enzo, die rollen staan me wel bij. Ik hou sowieso wel van films en Brad Pitt is natuurlijk een superacteur. Voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin heb ik een paar clips gezien van de nieuwe film. Zie werden getoond tijdens de Drivers Meeting met daarbij de uitleg hoe ze het allemaal hadden gefilmd. Mooi om te zien hoor, daar niet van, maar eigenlijk interesseert het me niet zo heel veel. Ik hoef van mijn eigen sport geen film te zien. Deze film is natuurlijk een verzonnen verhaal en alles wordt altijd over-gedramatiseerd, daar moet je van houden. Ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel mee.”

Hoe staat het met jouw acteerkwaliteiten? Jij moet in de paddock ook wel eens acteren of in ieder geval zaken soms wat scherper neerzetten of juist afzwakken met een bepaalde bedoeling.

“Dat vind ik niet echt acteren. Het is gewoon de wereld waarin je leeft, zo werkt het nou eenmaal. Het is meer bespelen af en toe. Ik doe dat liever niet natuurlijk, maar het hoort een beetje bij het politieke spel in de Formule 1 en heel veel andere sporten. Ik ben er in de loop der jaren wel iets handiger, iets wijzer in geworden, in wat ik wel en niet zeg. Maar over het algemeen ben ik toch wel vooral mezelf en zeker geen acteur.”

‘Meestal kijken we thuis een filmpje’

Je had het net over Ocean’s Eleven en dat je wel van films houdt. Ga je wel eens naar de bioscoop?

“In Monaco ben ik wel een paar keer geweest, maar niet veel. Meestal kijken we thuis een filmpje, dat is ook wel zo makkelijk. Het is ook een beetje de prijs die je moet betalen voor de bekendheid, nu, maar op een gegeven moment als je ouder wordt en niet meer racet, zwakt dat allemaal wel weer af. Ik weet het ja, er is een filmpje van Messi dat er honderden mensen voor de deur van een restaurant staan, terwijl hij daar binnen met zijn vrouw zit te eten. Zoiets is niet te doen. Hij voetbalt nu in Miami, maar ook daar of in Argentinië zal hij niet normaal over straat kunnen. Zo extreem is het bij mij gelukkig lang niet.”

Ik kan me wel het verhaal herinneren dat jij je moeder voor haar verjaardag een nieuwe tv wilde geven en haar meenam naar de Mediamarkt in Roermond en dat je door de achterdeur naar buiten moest.

“Haha, dat was denk ik in 2015. Ik werd natuurlijk herkend. Dat was denk ik de laatste keer dat ik daar was. Als ik dat nu weer zou doen, zou dat denk ik niet heel verstandig zijn.”

