Dat Cadillac ervoor heeft gekozen om een ervaren kracht als Sergio Pérez te strikken als Formule 1-coureur vindt Max Verstappen een “logische keuze”. Dat zegt de Nederlander in aanloop naar de Dutch GP.

Verstappen was deze week de eerste die zijn voormalige teamgenoot feliciteerde nadat het nieuws over diens terugkeer in de Formule 1 bekend werd. Pérez vormt samen met Valtteri Bottas het rijdersduo waarmee Cadillac in 2026 aan de start staat. Veel ervaring dus. “En dat snap ik wel”, aldus Verstappen. “Zeker als je bezig bent een team op te bouwen. Dan is dat een logische keuze.”

Pérez moest vorig jaar vertrekken bij Red Bull. Daar was Verstappen de afgelopen seizoenen te sterk voor hem. Of de Nederlander verwacht had dat de Mexicaan weer op de grid zou staan en zo ja, ook zo snel al? “Dat is altijd lastig om in te schatten. Het ligt er ook aan hoe graag je wilt terugkeren.”

Dat het bij Cadillac zou gebeuren, was voor Verstappen geen verrassing. “Dat zat er een beetje aan te komen. Het was alleen wachten op de officiële aankondiging.”

