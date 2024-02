Max Verstappen had in het verleden een uitgesproken mening over de sprintweekenden op de Formule 1-kalender. De extra wedstrijd was vaak een doorn in het oog van de Nederlandse kampioen, die voelde dat de race op zondag leed onder het voorproefje op zaterdag. Het sprintformat is in 2024 weer een beetje aangepast, voor Verstappen een stap in de goede richting.

LEES OOK: Verstappen helder in oordeel over Ferrari-droom Hamilton

Het komende seizoen is de volgorde van de verschillende evenementen in een sprintweekend aangepast. Op vrijdag wordt er een uur getraind, daarna wordt de sprint shootout gereden. Op zaterdag beginnen we voortaan met de sprintrace, met daarna de gewone kwalificatie. De race op zondag blijft natuurlijk onveranderd. “Ik denk dat het sprintweekend zo logischer is”, aldus Max Verstappen. Toch spat het enthousiasme er nog niet vanaf. “Ik vind het winnen van een sprintrace niet heel spannend.”

Voor Max Verstappen was een sprintweekend vaak slecht voor de race op zondag. Vorig jaar zei hij nog dat er door de sprint geen verrassingen meer overbleven voor de race. Ook dat moet in 2024 verholpen worden. De teams mogen komen seizoen na de sprint nog aanpassingen maken aan de set-up van de auto. Voorheen was dat niet het geval.

In 2024 worden er tenminste zes sprintweekenden georganiseerd. De eerste is in het weekend van 20 april, tijdens de Grand Prix van China. Daarna wordt er nog gesprint in Miami, Oostenrijk, Austin, São Paulo en Qatar.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: