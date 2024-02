Max Verstappen is van oordeel dat het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari gevoelsmatig te begrijpen valt. “De timing is het enige waarvan ik denk: dat maakt komend seizoen misschien lastig.”

De Nederlander zei dat in Milton Keynes bij de presentatie van de RB20 van Red Bull. Verstappen vindt het geven van een inhoudelijk oordeel over de keuze van Hamilton daarentegen wel moeilijk. “Ik ken namelijk niet alle en outs van de gesprekken van Lewis met Mercedes of met Ferrari. Maar als het zijn droom is om voor Ferrari te rijden dan snap ik dat hij ernaartoe gaat.”

De timing van de bekendmaking verbaast de drievoudig wereldkampioen dan weer wel. “Dat is het enige waarvan ik denk: dat maakt het misschien voor hem en Mercedes moeilijk om samen te kunnen werken. Aan de andere kant is iedereen professioneel; ze zullen er vast mee kunnen dealen, aangezien ze in de Formule 1 ook samen al veel succes hebben gehad. Maar bij sommige meetings zal hij er natuurlijk niet meer bij zijn.”

