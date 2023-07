Max Verstappen kan tevreden zijn dat het verbod op het gebruik van de bandenwarmers door de F1-commissie met minimaal een jaar is uitgesteld. De Formule 1 wil er graag vanaf, onder andere uit duurzaamheidsoogpunt, en stuurde op een verbod met ingang van komend seizoen. Vrijdag gaf men echter gehoor aan de massale weerstand van teambazen en coureurs, onder wie Max Verstappen.

“De bandendekens verbruiken minder stroom dan de airconditioners in de paddock”, schamperde de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull eerder al.

De Formule 1 moet niet deze richting opgaan, benadrukte Verstappen nogmaals op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zondag de Grand Prix van België wordt verreden. “Het is extreem lastig om met deze auto’s zonder bandenwarmers te rijden. Mensen begrijpen waarschijnlijk niet hoe lastig het is om in een auto met duizend pk te rijden, zelfs al om de pitstraat uit te komen. Als de baan dan ook nog een beetje glad is, wordt het helemaal link.”

Hij vervolgt: “We kunnen de banden waarschijnlijk wel zo maken dat ze ook werken zonder bandenwarmers, maar dan krijg je een heel andere band. Als die band eenmaal op temperatuur is, dan is het net kauwgom. De bandendruk gaat ook door het dak en het racen zelf wordt er niet beter van. Als er iemand na een pitstop naar buiten komt met banden die niet in bandenwarmers hebben gezeten en een andere coureur heeft de banden wel al op temperatuur, dan ziet het er heel dom uit. Ik zie totaal niet in waarom we zoiets moeten veranderen.”

Ook Horner blij met uitstel verbod bandenwarmers

De FIA heeft Pirelli opdracht gegeven om een product te ontwikkelen dat zonder bandenwarmers kan werken. Daar zijn in de afgelopen maanden meerdere tests mee uitgevoerd, onder andere begin deze maand na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Die tests krijgen wel een vervolg.

Ondertussen is net als Max Verstappen ook Red Bull-teambaas Christian Horner tevreden dat het verbod op de bandenwarmers in elk geval voorlopig is uitgesteld. “Ik denk dat het nog te vroeg is in het proces”, zei Horner. “We hebben onlangs een test gedaan met Pirelli en hoewel ik denk dat ze goede vooruitgang hebben geboekt, was er een collectieve beslissing dat het nog niet helemaal klaar is voor 2024.”

