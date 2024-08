Een vroege start voor drievoudig wereldkampioen Max Verstappen! Na zijn mediaverplichtingen op donderdag verbleef de Nederlandse coureur in zijn Red Bull-motorhome op het circuit van Zandvoort. Op vrijdagochtend werd hij echter ruw gewekt door afgevaardigden van de FIA. Max Verstappen werd al vroeg onderworpen aan een onaangekondigde dopingtest.

Voor veel coureurs is de mediadag in aanloop naar een raceweekend al een slopende verplichting. Max Verstappen, die gedurende het Nederlandse nummer in zijn motorhome op Zandvoort verblijft, kon zijn nachtrust dan ook goed gebruiken. Toch werd hij op vrijdag al vroeg van zijn bed gelicht, zo vertelde hij tijdens een livestream met zijn simrace-ploeg Team Redline.

Dopingtest voor Verstappen

“Ik heb een geweldige ochtend gehad”, zei hij sarcastisch. “Ik lag nog te pitten en plots ging de deurbel. ‘What the fuck, wie is er zo gek om nu aan te bellen?’, dacht ik. Het was nota bene zeven uur ’s ochtends. Dus ik liep naar de deur, deed hem open en wat denk je? ‘Ja, dopingcontrole’. En dat om zeven uur! Ik dacht echt: ‘Geweldig, wat een manier om het weekend te beginnen.'”

“Het kostte me ook nog eens een uur om naar het toilet te kunnen gaan, dus dat was ook fantastisch”, vervolgde de Red Bull-coureur met hetzelfde sarcasme. Voor de dopingtest moest Verstappen natuurlijk urine inleveren. “Ja, je moet wachten totdat je in het potje kunt plassen”, zei hij lachend. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de FIA de wereldkampioen kwam controleren. “Ik weet niet waarom, maar ik heb dit jaar al iets van vijf keer moeten testen”, besloot hij.

