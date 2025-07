Max Verstappen ziet naar eigen zeggen dat de updates van Red Bull effect hebben op de prestaties van de RB21. “Ik denk wel dat ze werken”, klinkt het bij de Grand Prix van België. Toch is het nog niet helemaal wat hij voor ogen heeft.

Lees ook: Droog of nat, P3 is volgens Verstappen hoogst haalbare

Gevraagd naar de updates van Red Bull deelt Verstappen in gesprek met de vaderlandse media op zaterdag in Spa zijn oordeel. “Het geeft nog steeds niet de balans die ik wil om echt een bocht aan te vallen. De problemen blijven een beetje hetzelfde”. Of het realistisch is om dat dit jaar nog te veranderen, is de vraag. “Dat weet ik niet, dat zal de tijd moeten uitwijzen”, aldus Verstappen na de kwalificatie waarin hij als vierde eindigde.

Misschien dat de nieuwe teambaas Laurent Mekies daar aan kan bijdragen. Maar de Fransman kan niet toveren. Verstappen is hoe dan ook positief over de samenwerking met de nieuwe teambaas. Die is technisch meer onderlegd dan zijn voorganger Christian Horner. “Als je dus over de technische kant van de auto wilt praten, is dat fijn”, legt Verstappen uit. Of hij dat miste bij Horner is vers twee. “Hij is gewoon een heel ander soort teambaas.”

De Nederlander ziet, los van de updates aan de auto, dat de sfeer in het team goed is. “Mensen zijn vrolijk, er wordt gelachen.” En zijn band met Mekies is ook prima. “Ik kan goed met hem overweg.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.