Max Verstappen vertrekt tijdens de allerlaatste race van het seizoen vanaf de vijfde startplek. De Nederlander kende een sterke kwalificatie, maar moest in de laatste sessie zijn meerdere erkennen in de coureurs van McLaren en Ferrari. De viervoudig wereldkampioen telt inmiddels de uren af tot hij afscheid kan nemen van zijn RB20. “Die hoef ik daarna nooit meer aan te raken,” grapte hij.

“P5 is natuurlijk niet ideaal,” reageerde Max Verstappen in Abu Dhabi tegenover Viaplay. In de eerste twee sessies toonde hij zich relatief sterk, maar in Q3 kwam de Nederlander minder goed uit de verf. Tijdens zijn slotronde verloor hij veel tijd, waardoor hij uiteindelijk zelfs achter Nico Hülkenberg (P4) eindigde. “Het was een lastige kwalificatie,” legde Verstappen uit. “De auto deed weer een beetje moeilijk. Soms krijgen we het wel voor elkaar met de set-up, maar met al deze hobbels en kerbstones wordt het gewoon heel lastig.”

‘De rondjes aftellen’

Tijdens zijn eerste rondje in Q3 zorgde Max Verstappen meteen voor sensatie in Abu Dhabi. Niet alleen noteerde hij de snelste tijd, maar hij zette zijn auto bijna in de muur in de laatste bocht. Al driftend moest hij de oversturende RB20 corrigeren. “Het was misschien spectaculair, maar niet heel snel,” reageerde hij met een glimlach. “We hadden wat dingen aangepast aan de voorvleugel, maar daarna werkte helemaal niets meer.”

Zondag start Verstappen, zoals gezegd, tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly. Beide coureurs vechten voor punten om de zesde plek bij de constructeurs veilig te stellen. “Ik moet nog maar oppassen,” grapte Verstappen. “Ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren.” Zelf kijkt hij vooral uit naar zijn laatste race van het seizoen én de vakantie die daarna volgt. “Ik ga de rondjes aftellen,” bevestigde hij. “Daarna mag deze auto meteen in een museum geschoven worden – dan hoef ik hem nooit meer aan te raken,” besloot hij lachend.

