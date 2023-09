Max Verstappen zegt geen moment wakker te liggen van de aanhoudende steekjes onder water, die vanuit het Mercedes-kamp op hem worden afgevuurd. “Ik slaap heerlijk. Ik vind alleen niet dat dergelijke plaagstootjes bij de sport horen. Wij deden het zelf niet toen wij in hun positie zaten, maar iedereen is anders”, zo stelt de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing.

Rond de vorige race in Monza maakten Mercedes-teambaas Toto Wolff en Lewis Hamilton opmerkingen aan zijn adres. Wolff noemde het record van Verstappen van tien zeges op rij alleen voor Wikipedia interessant en Hamilton stelde dat hij in het verleden met betere teamgenoten had afgerekend dan Verstappen bij Red Bull.

In de FIA persconferentie reageerde Verstappen donderdagavond in Singapore al gevat op de opmerkingen van Wolff, even later tijdens een onderonsje in de paddock met een handjevol afgevaardigden van de Nederlandse media reageerde hij ook op het commentaar van Hamilton.

“Het is niet aardig van Hamilton richting de teamgenoten die ik heb gehad, maar het is wel ironisch dat na dat interview van hem in Monza veel van mijn teamgenoten voor hem zaten in de kwalificatie”, aldus Verstappen. “Ik ben niet gefocust op anderen, maar op mijn eigen prestaties. Ik heb respect voor de dominantie van anderen en voor de titels van Lewis in het verleden. Het hoeft in mijn optiek niet te gaan over de teamgenoten van anderen. Het gaat om je eigen prestaties, hoe je presteert in je raceweekends en hoe je samenwerkt met je team. De rest is bijzaak. Misschien is er sprake van een beetje jaloezie. Leuk voor Netflix? Dat maakt me ook niet zoveel uit.”

Max Verstappen benadrukt dat het hem verder koud laat. “Ik lig er niet wakker van. Ik doe hier mijn ding, ga na het weekend weer naar huis, doe daar ook lekker mijn ding en dan heb ik niet zoveel met Formule 1 te maken.”

