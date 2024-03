Het was zijn eerste pole position in Jeddah, maar wel alweer zijn tweede van het seizoen. Max Verstappen stapte vrijdagavond op het Corniche International Circuit van Jeddah met een tevreden gevoel uit de RB20. “Ik heb een heel goede dag gehad”, sprak hij in een korte eerste reactie op de grid, meteen na zijn succesvolle kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Verstappen zei dat de Red Bull-engineers donderdagavond na de eerste twee trainingen nog een beetje aan de afstelling van de auto hadden gesleuteld. “De auto voelde daardoor nog een stukje beter, waardoor ik meer vertrouwen had in de auto. Op dit snelle circuit met veel snelle bochten is vertrouwen belangrijk, dus dat heeft zich uitbetaald. Ik heb plezier gehad, de auto gedroeg zich goed.”

Verstappen zal dan zaterdag ook met vertrouwen de auto op de eerste startrij parkeren voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, met naast hem Charles Leclerc. Een gelopen koers is het echter geenszins, waarschuwde Verstappen, ondanks het staaltje machtsvertoon in de kwalificatie. Verstappen: “In het verleden heb ik veel gekke races hier gezien. Er kan hier van alles gebeuren, dus makkelijk zal het niet worden. Maar ik heb er vertrouwen in onze racepace en dat de auto ook in de race goed zal werken.”