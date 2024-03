In een enerverende kwalificatiesessie heeft Max Verstappen zich vrijdag verzekerd van pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Ondanks de alsmaar groeiende chaos en onrust in en en rond het team van Red Bull hield de Limburger in Jeddah, op het snelste stratencircuit ter wereld, zijn hoofd koel. Achter Verstappen tekenden Charles Leclerc en Sergio Pérez voor P2 en P3.

Voor Oliver Bearman was het zijn eerste kwalificatie als Formule 1-coureur voor Ferrari. De 18-jarige Brit nam vrijdag halsoverkop het zitje over van Carlos Sainz, die vanwege een acute blindedarmontsteking verstek moest laten gaan. Sainz werd enkele uren later meteen en met succes geopereerd. In zijn plaats mocht Bearman kort warmdraaien in de derde vrije training (tiende tijd) om enkele uren later zijn opwachting te maken bij de kwalificatie.

Q1: Zhou verliest race tegen de klok

In Q1, het eerste deel van de kwalificatie, was het vooral de vraag of ook Guanyu Zhou in actie zou komen. De Chinees beleefde eerder op de dag een zware crash in VT3, waardoor het voor de coureurs van Stake F1 in de garage een race tegen de klok werd om de auto op tijd klaar te krijgen. Dat leek te lukken en Zhou reed in de slotfase nog even de baan op, maar hij kwam uiteindelijk vier seconden tekort om aan een snelle ronde te kunnen beginnen.

Lees ook: Weer herrie bij Red Bull: Wordt Helmut Marko geschorst?

Dat op het uitdagende Jeddah Corniche Circuit met 27 – overwegend snelle – bochten de muur nooit ver weg is, merkte Oscar Piastri trouwens al meteen in de sessie. De Australiër van McLaren raakte licht de muur in de laatste bocht voor start/finish, maar liet desondanks de snelste tijd op dat moment noteren. In het vervolg doken diverse coureurs eronder, maar kwam de snelste tijd in Q1 op naam van Max Verstappen met 1.28,171. De afvallers in Q1 naast Zhou waren zijn Stake-teamgenoot Valtteri Bottas, het Alpine duo Esteban Ocon en Pierre Gasly en Williams-coureur Logan Sargeant.

Q2: Rode vlag door Hülkenberg, Bearman sneuvelt

In het tweede deel van de sessie kwam al snel de rode vlag tevoorschijn door het stilvallen van de Haas-bolide van Nico Hülkenberg. Na enkele minuten werd Q2 zonder Hülkenberg hervat en probeerde Bearman zich enigszins geforceerd te bewijzen en door te dringen tot de top-tien. Hij kwam echter 0,036 seconden tekort.

Lees ook: Horner zal zorgen dat Verstappen vertrekt, voorspelt Schumacher

De afvallers in Q2 waren derhalve Hülkenberg, Bearman, Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Met de tiende tijd ging Lewis Hamilton wel door, zij het met de hakken over de sloot. De snelste tijd in Q2 was wederom van Max Verstappen (1.28,078).

Q3: Max Verstappen met afstand de snelste

Na de eerste serie van snelle runs nam Max Verstappen meteen zeer overtuigend het initiatief in de sessie met een snelle 1.27,472. Sergio Pérez, die vorig jaar voor pole position tekende en ook de race won, kwam op 0,335 nog het dichtst bij zijn Red Bull teamgenoot in de buurt. Echter, de marge was riant te noemen.

De drievoudig wereldkampioen maakte vervolgens het karwei meesterlijk af. Charles Leclerc (Ferrari) en Pérez tekenden op afstand voor de tweede en derde tijd. Een week na zijn demonstratie van macht in Bahrein lijkt er dus ook in Saoedi-Arabië geen maat op Max Verstappen te staan. Ondanks de enorme chaos binnen Red Bull door de kwestie rond het grensoverschrijdende gedrag van teambaas Christian Horner. De race begint zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd).

Lees hier alles over de Grand Prix Saoedi-Arabië

Uitslagen