Max Verstappen stelde tijdens de kwalificatiesessie in Australië orde op zaken. Niet een van de Ferrari’s maar zijn Red Bull staat morgen in het voorste startvak op de grid in Melbourne. Maar ook de regerend wereldkampioen zag deze derde pole position op rij niet helemaal aankomen.

“Dat was een beetje onverwacht”, sprak de Nederlander na afloop van de sessie. “Maar ik ben heel blij met hoe het liep in Q3 en beide ronden gingen erg goed. Het was tot dusver een verraderlijk weekend, maar uiteindelijk staan we er.”

In de vrije trainingen lieten de Ferrari-coureurs zien dat de rode bolide ook snel is in de racesimulatie, weet ook Verstappen. “Ferrari ziet er snel uit in de long runs, dus dat is nog een beetje een vraagteken voor morgen. Maar dat maakt uit het ook leuk natuurlijk!”