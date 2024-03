Red Bull heeft flink gesleuteld aan de auto van Max Verstappen: zaterdag zijn diverse motoronderdelen vervangen. De Nederlander krijgt daarvoor overigens geen gridstraf, alles valt binnen de limiet van het technische reglement van de Formule 1.

Uit de FIA-documenten blijkt dat Verstappen van Red Bull een nieuwe MGU-H, MGYU-K en een nieuwe turbo in zijn auto heeft gekregen, evenals een nieuwe verbrandingsmotor. Ook is er een nieuw uitlaatsysteem, iets dat al eerder werd veranderd.

Vrijdag was al duidelijk dat de Nederlander een nieuwe vloer onder de auto kreeg, nadat hij die in de eerste vrije training had beschadigd. Eerder deze week kreeg ook teamgenoot Sergio Pérez net als Verstappen een nieuwe uitlaatsysteem.

