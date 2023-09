De Grand Prix van Singapore staat onder de coureurs te boek als de zwaarste race van het jaar vanwege de hitte en met name de hoge luchtvochtigheid. Gemiddeld verliest een coureur zo’n twee tot drie liter vocht tijdens de race, die tegen de twee uur duurt. Hydratatie onderweg is daarom cruciaal, zo weet ook Max Verstappen die voldoende water tot zich zal nemen.

Williams-coureur Logan Sargeant vertelde donderdag tijdens de FIA persconferentie echter dat hij geen water zal drinken tijdens de nachtrace in Singapore. “Het is de vochtigheid die je te pakken krijgt en daarom doen we intensieve vochtigheidstraining vooraf. Ik denk dat uitdroging tijdens de race het grootste probleem is. Persoonlijk drink ik niet, dus ik moet er gewoon mee leven. Drinken tijdens de race vind ik lastig om te doen, dus ik hydrateer gewoon zoveel mogelijk voor de start”, aldus de Amerikaan.

Max Verstappen reageert even later in een onderonsje met de Nederlandse media verbaasd als hij verneemt dat Sargeant in Singapore geen water tot zich neemt. “Hij drinkt helemaal niet? Nou, dan wens ik hem een fijn weekend.”

Zelf heeft de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull wel oog voor het op peil houden van zijn vochthuishouding. Verstappen drinkt in Singapore maximaal een liter water. “Het probleem is alleen dat het water heel snel opwarmt. Dan wordt het net thee of koffie en daar hou ik niet zo van. Warme drank gaat er bij mij niet zo lekker in. Volgens mij drink ik het drinkwatertankje ook nooit helemaal leeg”, aldus Verstappen.

