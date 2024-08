Kan Max Verstappen zondag voor de vierde keer op rij winnen in Zandvoort? De coureur van Red Bull gaat er naar eigen zeggen wel voor. Maar meteen na de kwalificatie liet hij al weten dat winnen volgens hem lastig wordt. “Als je meer dan drietienden van een seconde achterstand hebt na de kwalificatie, moet je realistisch zijn.”

Verstappen zag Lando Norrris met ruime voorsprong de pole position pakken, maar het deed de Nederlander deugd dat hij Oscar Piastri in de andere McLaren wél voor wist te blijven. “Dit was het maximale”, aldus Verstappen. “Ik ben in die zin blij met de tweede plek.”

Het ‘splitten’ van de beide McLarens geeft Verstappen meer kans om te winnen dan wanneer hij als derde achter Norris en Piastri zou hebben moeten starten. Een goede auto is zondag echter het meest belangrijke. “Het was soms even vechten met de auto”, zei Verstappen daarover. “Die is nog steeds niet gemakkelijk om in te rijden, maar hopelijk hebben we in de race een goede wagen.”

De wind maakte het bovendien ook lastig. “De windvlagen, elke ronde was weer anders. Ook daarom is een tweede plek prima, we staan in elk geval op de eerste rij.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!