Max Verstappen wordt zaterdag kampioen. En als dat door een wonder niet gebeurt, dan toch zondag. Want wat kan er in vredesnaam misgaan? Welnu: méér dan je soms denkt, zo besefte ik toen ik mezelf deze week ineens terugvond in een hotel in Istanbul.

Het leek zo simpel: al op dinsdag voor een puik prijsje met prima vluchttijden van Amsterdam naar Doha, met een relaxte overstap in Istanbul. Wie doet je wat! Het liep echter anders.

Alweer? Ja, alweer. Bij de GP Azerbeidzjan werkte de mediapas niet, daags voor vertrek naar de GP Canada belandde ik met een niersteen in het ziekenhuis en tijdens de GP België kreeg ik onderweg een lekke band. Er zijn ergere dingen in het leven, dát zeker. Maar zo was er bij menig GP wel wat.

En ditmaal? Het begon met urenlange vertraging van de vlucht. Vervolgens sloot in het vliegtuig van Turkish Airlines kort voor vertrek een deur niet goed en daarna moest er nog een defect aan de airco worden gefikst. Laat in de avond vertrokken we dan toch, maar de aansluitende vlucht naar Doha misten we uiteraard. Turkish Airlines regelde nog wel overnachting, netjes. En een goede vervangende vlucht met Qatar Airways de volgende dag.

Maar om 3.42 uur, toen ik op een hotelbed neerplofte in een stad en land waar ik niet had moeten zijn, realiseerde ik me weer eens dat de praktijk soms weerbarstiger is dan logica doet vermoeden.

Max Verstappen wordt zaterdag kampioen. Volgens de logica althans. Zoals ik merkte, kan het echter ook eens tegenzitten. Als dat voor Verstappen zaterdag plotseling ook geldt, is er alvast één troost. Want ondanks mijn relatieve pech kwam het een dag later alsnog helemaal goed. Met Verstappen in dat geval vast ook.

Zet de champagne maar klaar dus!

