Wanneer de inzet het hoogst is, voelt Max Verstappen zich in zijn element. Bij de kwalificatie van de Spaanse GP geeft hij er andermaal blijk van onder hoogspanning iets extra’s te kunnen bieden. Maar in de slotseconden kraakt Lando Norris alsnog de ‘Verstappen Code. “Je kunt niet altijd winnen.”

De verschillen zijn ook in de kwalificatie miniem, zoals werd verwacht. Twee dagen lang is er onder de Spaanse zon al nauwelijks waarneembaar verschil zichtbaar geweest tussen Red Bull (lees: Max Verstappen), Ferrari, McLaren en ook Mercedes. Bij alle drie trainingssessies op vrijdag en zaterdagmiddag staat er telkens een andere naam bovenaan de tijdenlijst.

Max Verstappen heeft daarop ontbroken. Maar wanneer de inzet het hoogst is, is hij doorgaans op zijn best. Ook in Spanje, waar Red Bulls RB20 de nodige upgrades heeft gekregen. In de eerste kwalificatiesessie klokt hij de derde tijd, in de tweede de snelste. Ook in de beslissende, met wat hulp van teamgenoot Sergio Pérez die hem op weg naar bocht 1 op sleeptouw neemt, lijkt niemand aan zijn tijd te komen. Maar Norris duikt er in een volgens hem ‘perfecte ronde’ nipt onder.

“We hebben het hele weekend naar een goeie balans gezocht”, stelt Verstappen. “Dat was best lastig, maar in de kwalificatie kwam alles, denk ik, bij elkaar. Ik ben er blij mee. In Q3 kreeg ik naar de eerste bocht nog een tow van Checo (Pérez, red). Helaas was het niet genoeg: dat gebeurt soms. Je kunt niet altijd winnen, maar we hebben nog alles om voor te spelen in de race. Het veroveren van poles is nooit gemakkelijk, je bent altijd in gevecht met jezelf. Er zijn nu meer teams en coureurs die voor pole kunnen vechten. Ik denk dat die spanning goed is voor de Formule 1 in het algemeen.”

