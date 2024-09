Maya Weug is in Singapore als tweede geëindigd in de eerste van twee races van de F1 Academy dit weekend. De Nederlandse coureur, uitkomend voor Ferrari in de vrouwenklasse, moest na een spannende strijd alleen winnares Abbi Pulling voor zich dulden. Emely de Heus, de andere Nederlandse deelneemster, kwam als vijftiende over de streep.

Het verschil tussen Abbi Pulling, rijdend voor Alpine, en Weug bedroeg in de laatste ronde slechts twee seconden. De Nederlandse leverde een goede strijd, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de Britse voorbij te steken. Mercedes-coureur Doriane Pin werd op gepaste afstand derde. De Franse coureur kwam acht seconden later over de streep.

Met de overwinning in Singapore versterkte Abbi Pulling haar eerste plaats in het kampioenschap. Het was de zesde overwinning voor de 21-jarige Britse dit jaar. Maya Weug stond nog nooit op de hoogste trede van het podium, maar eindigde in Zandvoort én in Jeddah tweemaal in de top drie.

