Nikita Mazepin gelooft dat, mits Haas hem er de auto voor kan geven, hij klaar is voor het gevecht in de middenmoot. De Rus geeft aan dat hij het vertrouwen heeft om zijn auto in een direct duel op de juiste manier te positioneren.

Het was voor Haas een lastig 2021. Het team gaf al snel de VF-21 op om zich te kunnen focussen op het nieuwe seizoen. Daardoor waren Mick Schumacher en Nikita Mazepin de hekkensluiters en konden ze zich weinig in de schijnwerpers rijden. Ze hadden niet de auto om het gevecht in de drukke middenmoot aan te gaan, maar mocht Haas er dit jaar de auto voor geven dan gelooft Mazepin dat hij daar klaar voor is.

“Natuurlijk ben ik er klaar voor. Ik voel me 100 procent gereed”, zegt Mazepin tegen Motorsport.com. “Ik heb een paar goede gevechten gehad met snellere auto’s en ik voelde me daar op mijn gemak. Het is voor mij gewoon een kwestie dat ik moet weten waar mijn achtervleugel en voorvleugel eindigen, dan weet ik precies hoe ik mijn auto moet positioneren in een gevecht.”

“Voor mijn gevoel heb ik dat vertrouwen wel”, vervolgt Mazepin. “Ik herinner me nog de eerste race in Bahrein. Dat was heel eng omdat de auto’s heel lang en breed zijn. Maar nu bevind ik me in een betere positie. Het besturen van een beter gebalanceerde en meer voorspelbare auto zou het makkelijker en leuker moeten maken.”

Mazepin hoopt dat Haas hem de auto geeft om dat gevecht in het middenveld mee aan te kunnen gaan. “Ik heb aan het begin van 2021 al heel goede races gehad. Toen had ik een paar lastige races en daarna weer wat goede en slechte races die elkaar afwisselden. Het leven in de Formule 1 is voor niemand consistent. We wisten altijd al wat we moesten doorstaan. 2022 is het jaar dat alles op zijn plaats moet vallen. Ik denk dat ik me in de positie bevind om dat ook te doen”, besluit Mazepin.

