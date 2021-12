Nikita Mazepin geeft zichzelf een vier van de vijf voor zijn debuutseizoen met Haas. Hij vindt dat cijfer gerechtvaardigd omdat dit seizoen ‘op sommige momenten erg zwaar was’.

Het seizoen begon dramatisch voor Mazepin, die net als teamgenoot Mick Schumacher de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1 had gemaakt. De Rus spinde meerdere keren in Bahrein en zijn eerste race kwam al na twee bochten ten einde door een spin gevolgd door een crash. Sindsdien kende Mazepin nog meer momenten die hem uiteindelijk de negatieve bijnaam Mazespin opleverde. Hij maakte naarmate het seizoen vorderde minder fouten, maar kwam qua snelheid soms flink wat tekort op zijn teamgenoot, dit seizoen zijn enige concurrent omdat de Haas stijf achteraan reed.

Ondanks alles is Mazepin tevreden over zijn debuutseizoen. Hij geeft zichzelf een vier van de vijf en dat komt met name door zijn volharding in een zwaar seizoen. “Vier jaar geleden heb ik mijn school afgerond en dat was ook de laatste keer dat ik cijfers kreeg, dat mis ik niet zo”, grapt Mazepin tegen Motorsport.com. “Je zou nooit een vijf moeten geven omdat dat zou veronderstellen dat het excellent is en ik weet niet wat excellent is.”

“Misschien dat het de ene dag excellent verloopt, maar besef ik een andere dag dat ik meer had kunnen doen”, vervolgt Mazepin. “Dus een vier is het maximale dat ik mezelf kan geven. Ik geef mezelf dan een vier voor het volhouden omdat het op sommige momenten dit jaar erg zwaar was. Ik zou dan een drie geven voor het aanpassingsvermogen omdat dat niet mijn sterkste punt is geweest dit seizoen. Maar ik blijf dat verbeteren”, besluit de Russische Haas-coureur.

