Nikita Mazepin zegt een ‘zeer neutrale’ band te hebben met teamgenoot Mick Schumacher na een seizoen waarin zij ‘lastige tijden’ hebben gekend.

Als teamgenoten van achterhoedeteam Haas waren Mick Schumacher en Nikita Mazepin tot elkaar veroordeeld voor wat betreft concurrentie. De twee hebben daardoor ook de nodige verhitte momenten gekend, met de blokkerende acties van Mazepin in Azerbeidzjan en Zandvoort als dieptepunten. De beschuldigingen vlogen vervolgens over en weer, waarna teambaas Günther Steiner in gesprek ging met de twee om de situatie wat te bekoelen.

“Ik weet niet of het buiten proportie is geweest”, zegt Mazepin over de berichtgevingen over de momenten die hij met Schumacher kende tegen Motorsport.com. “Er waren wat lastige tijden toen hij over mij leerde en ik over hem leerde. Elke keer als ik de baan op ga, wil ik degene zijn die voor de ander eindigt. Dat heb ik altijd al gewild. Ik zal daar nooit mee stoppen tot de dag dat ik de paddock verlaat en mijn pasje achterlaat.”

Lees ook: Steiner verbaasd: ‘Snap niet hoe we gat konden dichten met twee jaar oude auto’

Hoewel het er dus af en toe verhit aan toe ging, zegt Mazepin dat de band met Schumacher nu weer beter is. “Het is een zeer neutrale band die geen hoogte- of dieptepunten kent, het is gewoon constant. Dat is de enige manier waarop je goede resultaten kunt boeken in deze sport”, aldus de Rus.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.