De Grote Prijs van Frankrijk vormt komend weekend het eerste deel van de eerste triple header van het seizoen. Hoewel drie opeenvolgende weekends racen intensief is voor teams en coureurs en niet iedereen in de paddock even grote fan is van de triple headers, kijkt Haas-rookie Nikita Mazepin uit naar de drukke weken. “Voor mij is het heel belangrijk om veel te kunnen racen.”

Het Circuit Paul Ricard vormt deze week het decor voor de eerste van drie races in de eerste triple header van het seizoen. Nadien reist de Formule 1 naar Oostenrijk voor twee GP’s op de Red Bull Ring in Spielberg. Voor Nikita Mazepin wordt het zijn eerste triple header in de Formule 1. Daar kijkt de Russische rookie naar uit.

“Ik vind het echt leuk wat ik doe. Voor mij is het heel belangrijk om veel te kunnen racen”, blikt Mazepin vooruit op de GP van Frankrijk. “Ik ben een van de weinige coureurs, denk ik, die echt geniet van de triple headers en de 23 races dit jaar. Het is iets leuks voor mij.”

Voor Mazepin mag de kalender nog wat uitgebreid worden. “Ik ben fysiek fit genoeg om meer races aan te kunnen. Ik tel af naar de raceweekenden, want die brengen kansen met zich mee. Die kansen motiveren ook de mensen om me heen, en dat is voor mij ook belangrijk”, legt de 22-jarige Rus uit.

Wat verwacht Mazepin van de het Circuit Paul Ricard? “Het is het tegenovergestelde van de laatste races in Monte Carlo en Bakoe. Het circuit heeft enorme run-offs, zo geeft het circuit je de kans om de limiet op te zoeken”, aldus de Haas-coureur.

