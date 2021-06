Nikita Mazepin is het niet eens met de recente uitspraak van Lewis Hamilton dat Formule 1 is veranderd in een ‘club voor miljardairszonen’. De zoon van de steenrijke Dmitri Mazepin denkt dat alle coureurs hulp krijgen op weg naar de Formule 1.

Lance Stroll, Nicholas Latifi en Nikita Mazepin zijn alle drie van rijke komaf en hebben veel steun uit het familiekapitaal kunnen putten op weg naar de Formule 1. Maar de nieuwste rijkeluiszoon, Mazepin, denkt niet dat dit hen ondergeschikt maakt aan de andere coureurs. “Iedere coureur in de formule 1 heeft hulp gehad van sponsors”, zegt hij tegen sports.ru. “Sommigen van de makers van energiedrankjes, de ander van de rijkste man in Mexico.”

Lees ook: Pérez is Albon dankbaar: ‘Niet verwacht dat hij zo open zou zijn’

Mazepin ontvangt veel kritiek sinds zijn debuutrace debacle in Bahrein. Na drie bochten zat zijn race er toen al op. Fans vonden dat Mazepin niet thuishoorde in de Formule 1. Lando Norris schoot hem tijdens een van zijn livestreams al een keer te hulp door tegen kritische opmerkingen over de coureur van Haas in te gaan. “Ik was daar erg blij mee”, vertelt Mazepin. “Ik heb altijd een goede relatie met hem gehad.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Over de uitspraak van Hamilton, was Mazepin duidelijk minder blij. Toch laat hij weten geen wrok te voelen voor de Brit. “We hebben altijd een prima relatie gehad”, zegt hij. “We communiceren niet heel veel, maar in de paddock is iedereen altijd beleefd, dus ik voel geen negatieve energie.”

Lees ook: Mercedes denkt problemen achter de rug te hebben: ‘Een veelbelovende theorie’

Dat Mazepin en Hamilton weinig met elkaar praten is geen persoonlijke keuze. “Door Covid zitten de teams vast in bubbels”, legt Mazepin uit. “Dus ik heb maar weinig mensen gezien of gesproken.” Volgens de Rus heeft hij een hele goede relatie met de coureurs die hij wel spreekt. “Vooral de oudere generatie zoals Alonso en Vettel. Dat zijn aardige mannen. Ik kan me herinneren ze als kind als superhelden te zien. Nu zijn ze gewoon open en heel normaal.