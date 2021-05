Nikita Mazepin is van mening dat de zogenaamde ‘gentleman’s agreement’ in de Formule 1 niet werkt. Hij doet die uitspraak na het ontvangen van een gridstraf voor het hinderen van Lando Norris in Q1.

In de Formule 1 is er een ongeschreven regel, de ‘gentleman’s agreement’, dat coureurs elkaar in de kwalificatie niet inhalen voor het aanzetten van een snelle ronde. Aan het einde van de eerste kwalificatiesessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya is het spitsuur: Kimi Räikkönen en Yuki Tsunoda halen Mazepin in, die geen andere optie ziet dan aan te zetten voor zijn ronde. Hij hinderde daarbij wel Lando Norris, die daardoor slechts een dertiende tijd noteerde in die sessie.

De Rus krijgt een gridstraf van drie plaatsen, al is dat slechts een formaliteit aangezien hij al vanaf de laatste plaats zou starten. Daarnaast krijgt hij een strafpunt op zijn licentie. De stewards gaven bij het besluit wel toe dat Mazepin ‘in een lastige situatie’ gebracht werd. “Als ik me niet vergis vroeg iemand wat over de gentleman’s agreement in de laatste bocht in Bahrein”, vertelt Mazepin in gesprek met Racefans.net. Hij verwijst daarmee naar zijn inhaalactie in de kwalificatie in Bahrein terwijl de rest ruimte zocht voor een snelle ronde. Hij spinde vervolgens in de eerste bocht waardoor de ingehaalde coureurs een tijdsverbetering konden vergeten.

“Dit is het perfecte voorbeeld van waarom dit niet werkt in de Formule 1”, meent Mazepin. “Ik probeer dat te respecteren sinds ik ervan gehoord heb. Het is erg lastig als twee auto’s je inhalen in de laatste bocht, die erg langzaam en krap is. Met de lengte van deze auto’s kan je er niet zomaar een derde auto bij laten, al helemaal niet als er een vierde op volle snelheid aankomt.”

“Ik heb niet het idee dat achteraan aansluiten de juiste optie was geweest, want dan zou de achterkant van mijn auto nog op de racelijn zitten”, legt Mazepin uit. “De enige optie was om te gaan, dat is ook wat ik deed. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik ben er niet boos over. Er is niet echt veel dat ik had kunnen doen behalve in het niets verdwijnen, wat ik helaas niet kan doen”, besluit de Rus.