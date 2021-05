Günther Steiner vindt dat Nikita Mazepin niet 100% verantwoordelijk te houden is voor het hinderen van Sergio Perez tijdens de race in Portugal. “Die dingen gebeuren.”

Perez leidde de race toen Mazepin hem over het hoofd zag bij het insturen van bocht 3. De Rus had net zijn pitstop gemaakt en was klaarblijkelijk niet gewaarschuwd voor de opstormende Red Bull-coureur achter hem. “De blauwe vlaggen kwamen ook erg laat”, zegt Haas-teambaas Steiner. “Hij was al voorbij bocht 2 toen de lampen aangingen.”

Maar Steiner vindt ook dat het team beter had moeten handelen. “We moeten beter communiceren als er iemand aankomt als we de pitstraat uitrijden”, wordt hij geciteerd door Autosport. De ongelukkige actie was in ieder geval niet opzettelijk, benadrukt Steiner. “Ik denk niet dat het expres was en uiteindelijk gebeurde er toch niets.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Perez moest uitwijken om een ongeluk te voorkomen en was bang dat hij zijn voorvleugel op de Haas stuk had gereden. Mazepin kreeg vijf seconden tijdstraf en een strafpunt op zijn licentie voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. “Maar de vijf seconden maakten geen verschil”, zegt ook Steiner. Mazepin stond laatste, op grote achterstand van de auto’s voor hem.

Na afloop van de race heeft Mazepin wel zijn excuses gemaakt aan Perez. “Checo heeft ze geaccepteerd”, zegt Steiner. “Hij [Mazepin] zei: ‘Het was een oprechte vergissing. Er was geen kwade bedoeling’. Die dingen gebeuren.”