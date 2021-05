Valtteri Bottas heeft bij Mercedes één van de meest felbegeerde Formule 1-zitjes, maar zit volgens de Britse Daily Mail inmiddels op de schopstoel. Mercedes neemt het publiekelijk echter nog op voor de Fin. Met teambaas Toto Wolff voorop.

“De bijl kan nog voor het eind van het seizoen vallen voor Bottas”, kopt de Britse sensatiekrant Daily Mail, met Mercedes dat volgens de tabloid vertrouwen verliest in Bottas. De beoogde opvolger? George Russell, natuurlijk, de Britse Mercedes-junior die vorig jaar al imponeerde bij een invalbeurt en ook een lievelingetje van de Britse pers is.

De Daily Mail beroept zich op ‘een bron binnen Mercedes’, die gesteld zou hebben dat er ‘onrust op de fabriek is’ vanwege Bottas’ ten opzichte van Lewis Hamilton tegenvallende prestaties: “Hij kan het niet aan. Dat is ook een stuk duidelijker te zien nadat Russell (in 2020 als invaller voor Hamilton, red.) zo’n goede job deed in Bahrein.”

Bottas is al sinds 2017 Hamiltons teamgenoot bij Mercedes. Een echte titelrivaal voor de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen is hij nooit geweest. Bottas wordt vooral als wingman, of secondant van ‘Sir Lewis’ gezien. Nu de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull zo fel is, staat de druk er meer dan ooit op die rol goed in te vullen.

Wolff: ‘Bottas is mentaal sterk’

Mercedes-teambaas Toto Wolff, met wie Bottas een lange relatie en nauwe band heeft, nam het na de race in Portugal nog voor Bottas op. Bottas pakte pole in Portugal, maar finishte – niet geholpen door een trage pitstop en probleem met een motorsensor – achter Hamilton en Max Verstappen als derde.

“We verloren de undercut aan Red Bull bij de pitstop, wat ongelukkig was voor Valtteri. Daarna hebben we hem laten zitten met de motor, die in de spaarstand sprong. Het had dus zeker beter voor hem kunnen uitpakken. We blijven hard voor hem werken en hem steunen”, aldus Wolff in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1.

In zijn mediababbel na de race in Portugal werd Wolff ook gevraagd of Bottas wel in topvorm verkeert. “Hij zal in topvorm zijn”, antwoordde Wolff. “Zaterdag in de kwalificatie was hij dat ook. Zoals hij zich daar herpakte na een weekend om te vergeten in Imola, was goed. Verder reed hij ook een solide race”, los van de pech dus.

Volgens Wolff is Bottas mentaal ook sterk genoeg. Opvallend was dat Wolff in Portugal zelf in de radio klom om de Fin aan te sporen. “We hebben het daar eerder over gehad. Ik vind het leuk dat te doen. Helaas werkte het nu niet zo goed, dus we moeten maar bespreken of ik dat vaker moet doen.”

Wolff is uiteindelijk natuurlijk degene die moet beslissen over het zitje naast Hamilton bij Mercedes. Het contract van Bottas loopt eind dit jaar af (net als dat van Hamilton, overigens) en Mercedes heeft Russell dus achter de hand. Al is een wissel gedurende het seizoen volgens de Daily Mail dus ook niet uitgesloten.