Esteban Ocon denkt dat Alpine nog niet zijn ware snelheid heeft getoond en in een lang seizoen nog kan concurreren met Ferrari en McLaren voor een derde plek in het constructeurskampioenschap.

Alpine heeft met een zevende en achtste plaats een goede race gehad in Portugal. Vooral Ocon liet een sterke indruk achter over het weekend. In de kwalificatie werd de Fransman zelfs zesde. Ocon is dan ook zeer tevreden met de vooruitgang van Alpine. “We hebben auto enorm verbeterd”, zegt hij. “Niet alleen over dit weekend, maar ook de upgrades die we naar Imola brachten.”

Lees ook: Gerucht: ‘Mercedes ruilt Bottas misschien dit jaar al in voor Russell’

“Er is op de achtergrond heel hard gewerkt”, zegt Ocon over de opleving van Alpine in Portugal. De vooruitgang van zijn team helpt hem ook in zijn ontwikkeling als coureur “Ik voel meer zelfvertrouwen. Ik kan meer op de auto leunen”, zegt Ocon. “Het voelt geweldig. Ik kan niet wachten om door te gaan.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

De teamgenoot van Ocon, Fernando Alonso, kwalificeerde zich als dertiende, maar knokte zich tijdens de race naar de achtste plaats. “We hadden verschillende strategiën. Fernando van buiten de top tien en ik van binnen”, zegt Ocon. “P7 en P8 is heel goed voor ons. We hebben het maximale eruit gehaald vandaag.”

Lees ook: Wolff lacht om complottheorie van ‘mopperkont’ Marko

In Portimão moest Ocon de McLaren van Lando Norris en de Ferrari van Charles Leclerc nog voor zich dulden, maar dat hoeft niet het hele seizoen zo te zijn. “De Ferrari en de McLaren waren iets te sterk voor ons, maar het is niet de laatste race”, aldus Ocon. “Ik ben er zeker van dat we nog meer uit de auto kunnen halen.” In Barcelona hoopt hij de concurrentie weer onder druk te zetten. “We zullen ze de rest van het seizoen een goed gevecht geven.”