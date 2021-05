Mercedes-teambaas Toto Wolff kan niet anders dan lachen om de suggestie van Red Bulls Helmut Marko dat de Mercedes-teams samenspannen tegen Red Bull.

“Hij is de dokter niet, hij is grumpy”, verwijst Wolff tegenover SpeedWeek grappend naar zowel de zeven dwergen als de gebruikelijke aanhef van Marko als ‘Dr. Marko’, als is Marko doctor in plaats van een dokter.

Toch steekt er wat achter Wolffs spreekwoordelijke tikkie terug aan Marko, die de ‘Mercedes-teams’ er in Portugal van verdacht Red Bull tegen te werken in de kwalificatie. Mercedes-klant McLaren riep Lando Norris op Max Verstappen geen slipstream te geven, terwijl Aston Martins Sebastian Vettel later in de kwalificatie in de weg zou hebben gereden.

Met die gedachtegang van ‘mopperkont’ Marko, heeft Wolff echter weinig op, zo maakt hij duidelijk. “Pfoe, zo bitter kun je toch niet zijn? Als je het hele leven als een complot ziet, maakt dat het leven er niet veel vrolijker op.”

Volgens Wolff raakt het uiten van zo’n complottheorie Mercedes ook niet. In tegendeel zelfs, het motiveert het team volgens hem alleen maar. “Marko is ons belangrijkste wapen binnen de Red Bull-gelederen”, schertst hij.

Marko heeft op zijn beurt weinig trek Wolff weer van repliek te dienen. “Als hij het zo ziet, dan mag dat”, reageert ook hij tegenover SpeedWeek. De Oostenrijker blijft ook gewoon bij zijn standpunt wat de gang van zaken in de kwalificatie betreft, zeker waar het McLaren aangaat. “Dat was gewoon een gekke oproep.”

“Ze zieden tegen Norris: ‘geef Verstappen geen cadeau'”, doelt Marko op de slipstream. “Dat is indirect een uitnodiging hem min of meer te hinderen”, meent hij. Daarin ziet Marko de macht van Mercedes. “Als motorleverancier kun je met je klantenteams samenwerken. Wij doen dat tot op zekere hoogte ook met AlphaTauri, zij het zonder onsportief te zijn.”

