Red Bull-topman Helmut Marko is not amused door hoe coureurs van de ‘Mercedes-teams’ McLaren en Aston Martin Max Verstappen aan het eind van Q3 in de weg reden.

Verstappen reed aan het begin van Q3 een tijd die goed geweest zou zijn voor pole, maar deze werd geschrapt omdat hij de track limits overschreed. Aan het eind van Q3 ging de Nederlander er nog eens goed voor zitten, maar dat mocht niet baten: zijn nieuwe tijd was langzamer dan zijn (geschrapte) eerste tijd en slechts goed voor P3.

Lees ook: Bottas houdt Hamilton nipt van 100e pole af, Verstappen derde

Verstappens kwalificatierondje was ook niet zonder hindernissen. Zo klaagde hij flink over het verkeer, met Aston Martins Sebastian Vettel die hem in de slotsector in de weg reed. McLarens Lando Norris zat eerder in het rondje voor Verstappen en was door McLaren gesommeerd Verstappen ‘geen cadeautje’ te geven in de vorm van een slipstream.

“Lando werd verteld Max geen slipsteam te geven, lekker sportief van dat Mercedes-team”, moppert Marko volgens Motorsport-Total op het Oostenrijkse ServusTV. Marko doelt daarbij natuurlijk op het feit dat McLaren met een Mercedes-motor rijdt.

“En dan Vettel nog”, vervolgt Marko. “Die was er natuurlijk vooral druk mee zijn auto op de weg te houden. Het was allemaal wat ongelukkig voor ons.” Marko drukt het zo netter uit dan Verstappen, die zijn frustratie over de radio de vrije loop liet. “Zien ze niet dat ik in een snelle ronde zit? Waarom gaan ze verdomme niet aan de kant. Wat een eikels!”

Lees ook: Verstappen windt zich op over asfalt Portimão: ‘Kan hier niet van genieten’