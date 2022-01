Nikita Mazepin hoopt in zijn tweede seizoen zijn prestaties op de baan te verbeteren door meer tijd door te brengen met de Haas-teamleden buiten zijn vaste kern.

“Ik denk dat ik me op dat vlak kan verbeteren”, erkent Mazepin in interview met Motorsport, waarin de Rus aanhaalt dat ’teamwork’ dus een aandachtspunt voor hem is. “Dan heb ik het over hoe je binnen het team te werk gaat.” Volgens Mazepin loopt alles goed met de kleine handvol mensen direct om hem heen, maar er lopen natuurlijk een stuk meer mensen rond bij Haas.

“Ik denk dat ik soms gewoon tijd te kort kom om iedereen evenveel tijd en aandacht te geven. Dat is dus iets dat ik moet doen”, neemt hij zichzelf voor. Hoewel Haas het kleinste team in de Formule 1 is, is het natuurlijk nog altijd veel groter dan de teams die Mazepin uit de opstapklassen kent. Dat was tijdens rookiejaar 2021 dus even wennen. “Dit is een heel ander verhaal dan als je bij een team zit dat maar veertig mensen telt.”

Mazepin heeft een lastig eerste Formule 1-seizoen achter de rug, waarin Haas niet competitief was. De Amerikaanse renstal reed met een licht aangepaste 2020-auto en wist als enige team geen punten te pakken. Teamgenoot Mick Schumacher was Mazepin doorgaans ook de baas. De Duitser won het kwalificatieduel met 20-2 en was ook op zondag sterker. Van de dertien keer dat ze allebei finishten, eindigde Mazepin maar drie keer voor Schumacher.

