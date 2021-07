De sprintkwalificatie was niet ideaal voor het Haas F1-team, waar Nikita Mazepin en Mick Schumacher in bocht 3 al in aanraking kwamen met elkaar. Mazepin spinde terwijl Schumacher er lichte schade aan overhield. Volgens Mazepin was het ‘onmogelijk’ om niet te spinnen in deze situatie.

In de eerste ronde van de sprintkwalificatie gaat het al volledig fout voor het Haas F1-team. Nikita Mazepin zit aan de binnenkant van teamgenoot Mick Schumacher bij het ingaan van bocht 3, maar de Rus zit al krap aan de binnenkant en kan niet voorkomen dat hij tegen zijn teamgenoot schiet. Het is een lichte touché, maar wel eentje die ervoor zorgde dat Mazepin spinde en Schumacher met lichte schade zat. Kortom, geen fijne zaterdagmiddag voor de twee coureurs en het team.

Volgens Mazepin was het ‘onmogelijk om niet te spinnen’ na het contact dat hij had met zijn Duitse teamgenoot. “Ik had een redelijke start, daar was ik erg blij mee”, zegt Mazepin. “Ik zat eerst aan de buitenkant, maar dat werd toen de binnenkant van bocht 2 naar bocht 3. Ik verremde me bij het ingaan van die bocht en moest natuurlijk wel mijn teamgenoot ontwijken. Met de hoeveelheid die ik verremde was het onmogelijk om niet te spinnen. De race ging daarna gewoon door, ik had geen schade.”

Mick Schumacher noemde de touché met Mazepin ‘onfortuinlijk’. “Het laatste wat je wil doen, is tegen je teamgenoot crashen. Helaas hadden we dus wel contact. Ik heb het nog niet teruggekeken, ik moet het van buitenaf zien. Helaas liepen we wel schade op. Bovenop ons gebrek aan snelheid hadden we dus nog iets meer te lijden. Het is nu aan ons om te analyseren wat er beter kan”, aldus de Formule 2-kampioen van 2020.

Teambaas Günther Steiner wilde er geen groot drama van maken, ook omdat er uiteindelijk weinig schade bij kwam kijken. “De schade was niet zo groot, maar had natuurlijk wel invloed op de aerodynamica”, vertelt de Italiaan tegen Motorsport-Total. “Dat zie je direct aan de bandentemperaturen.”

Steiner noemt de touché tussen de twee niet ideaal. De twee waren al wat verhit in Bakoe, waar Mazepin in de sprint naar de finishlijn op het rechte stuk plots naar rechts stuurde, wat tot verontwaardiging leidde bij Schumacher. “Dit is nu eenmaal waar we staan. De auto onderstuurde en Mazepin deed zijn best. We wilden het vermijden, maar dit soort dingen gebeuren. Gelukkig konden ze allebei doorgaan en de race vervolgen. Dat is belangrijk. Maar het is niet fantastisch”, besluit de teambaas van Haas F1.