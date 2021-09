Nikita Mazepin heeft na de Grand Prix van Italië zijn excuses aangeboden aan teamgenoot Mick Schumacher, die hij in de rondte tikte bij een inhaalpoging. Hij geeft toe dat het zijn fout was, maar wilde het ook niet groter maken dan het was: “Het was een race-incident.”

Mazepin zat achter teamgenoot Schumacher, maar zag zijn kans schoon om hem in te halen in de tweede chicane. Waar de meeste coureurs het daar buitenom probeerden, zette de Rus zijn Haas aan de binnenkant. Hij schoot uiteindelijk iets te ver door waarna hij Schumacher in de rondte tikte. Ze konden wel allebei hun weg vervolgen, maar Mazepin voelde zich wel schuldig.

“Mick remde heel vroeg voor bocht 4, dus ik zette mijn neus ertussen en hij moest natuurlijk wel door de bocht en stuurde in, dus het spijt me dat het gebeurd is”, zegt Mazepin. “Het was mijn fout, maar het was een race-incident. Het was duidelijk dat ik er niet blij mee was, dat het gebeurde. Later had ik een flatspot en miste ik een halve wingplate. We moesten dus de pits in en toen nam de motor afscheid”, doelt hij op zijn uitvalbeurt.

“Ik had volgens mij een motorprobleem, we verloren gewoon al het vermogen”, legt Mazepin uit. “Volgens mij was het gevaarlijk om door te gaan met deze motor en zouden we deze anders niet helemaal kunnen herstellen, dus het team gaf me de opdracht om de auto meteen stil te zetten”, aldus de Rus.

Mick Schumacher maakte zich uiteindelijk weinig zorgen om het incident en kijkt vooral met een goed gevoel terug op de race. “Het was voor mijn gevoel een goede race. We namen de juiste beslissingen wat betreft de strategie en de communicatie was erg goed. Bij de start gebeurde er veel en dankzij de safetycar werd het interessant. We hadden een goede herstart en waren in staat om te vechten. Helaas liep ik wat schade aan de voorvleugel op, maar ik denk dat we over het algemeen blij kunnen zijn met hoe we vandaag gehandeld hebben.”

