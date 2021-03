Mazepin trekt zich niets aan van vergelijking met Stroll: ‘Trots op mijn familie en vader’

Nikita Mazepin is niet onder de indruk van de stempel van ‘paydriver’ en de vergelijking met Lance Stroll. De 22-jarige Rus put net motivatie uit de manier waarop hij wordt bekeken. “Ik zie het als een uitdaging dat ik me moet bewijzen.”

Sinds Haas in december bekendmaakte in 2021 voor Nikita Mazepin te kiezen, wordt regelmatig de vergelijking met Lance Stroll gemaakt. Beide coureurs zijn een ‘project’ van hun vader, die dankzij miljoenen sponsorgeld een zitje voor hun zoon wisten te bemachtingen. Die stempel van ‘paydriver’ deert Mazepin echter niet.

“Als je in de Formule 1 wilt terechtkomen, heb je een goed pakket nodig. Iedere coureur heeft dat, links of rechtsom. Ik ben niet de enige coureur die met die kritiek te maken heeft, het doet me weinig. Ik ben trots op mijn familie en mijn vader”, vertelt Mazepin.

De 22-jarige Rus wil net motivatie halen uit de verwijten die hij krijgt. “Ik zie de manier waarop mijn plek in de F1 bekeken wordt vooral als een uitdaging, dat ik me moet bewijzen. Dat zal ik ook proberen doen, mijn plek rechtvaardigen op de baan”, aldus Mazepin.

