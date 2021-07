Nikita Mazepin zegt zich een ‘heel makkelijk doelwit’ te voelen nadat hij begin dit jaar werd bekritiseerd voor het negeren van de ‘gentlemen’s agreement’. Volgens hem toont het incident tussen Fernando Alonso en Sebastian Vettel in Q2 in Oostenrijk aan dat de Formule 1 een ‘zeer tweezijdige wereld’ is.

In zijn eerste Formule 1-kwalificatie in Bahrein reed Mazepin voorbij aan meerdere coureurs die zich aan het voorbereiden waren op hun getimede ronde. Dat werd de Russische rookie niet in dank afgenomen door collega’s, die het niet waardeerden dat hij deze zogenaamde ‘gentlemen’s agreement’ – waarbij je dus geen coureurs inhaalt die zich opmaken voor hun ronde in de kwalificatie – negeerde.

Lees ook: Mazepin pakt Steiner terug voor ‘Mazespin’-cadeau

Foto: BSR Agency

Mazepin merkte op dat hij wel een ‘heel makkelijk doelwit’ was toen hij de gentlemen’s agreement in Bahrein aan zijn laars lapte. “Iedereen maakte er een groot probleem van op het moment dat ik niet veel wist over de kwalificatie in de Formule 1”, vertelt Mazepin tegen The Race. “Het was mijn allereerste en ik heb bovendien nooit in een categorie gereden waar dat werd toegepast of besproken. Als nieuwkomer in de Formule 1 wordt dat niet besproken in een rijdersbriefing of in een andere ontmoeting met coureurs.”

“Maar de Formule 1 is een zeer tweezijdige wereld”, vervolgt de 22-jarige Rus. “Als je al naam hebt gemaakt en wat kampioenschappen op je naam hebt staan, worden je acties minder bekritiseerd dan als je dat allemaal niet hebt.”

Mazepin over Q2-incident Alonso-Vettel

In de rijdersbriefing kregen de coureurs te horen dat als zij langzaam zouden rijden tussen bocht 9 en 10 om een gat te creëren, dat ze bij de stewards gerapporteerd zouden worden. “Wat ik in Q2 heb gezien, dat incident was compleet het tegenovergestelde”, zo wijst Mazepin naar het incident tussen Fernando Alonso en Sebastian Vettel.

Lees ook: Alonso schiet uit zijn slof op boordradio na hinder Vettel

Alonso was bezig aan een snelle ronde, maar zag zijn tijdwinst verloren gaan omdat Vettel in de laatste bocht hinderde nadat hij langzaam reed tussen die twee bochten. “Coureurs zijn ook maar mensen. Ze kunnen fouten maken en dat is ook wat er gebeurde. Iedereen moet gewoon dezelfde regels toepassen op iedereen en dan wordt dit een gelukkige plek”, aldus de Rus.