Tijdens de Europese GP van 1993 schreef Ayrton Senna geschiedenis met een van de meest iconische openingsrondjes aller tijden. De Braziliaan – die tijdens de start van P4 terugviel naar P5 – haalde in één rondje al zijn concurrenten in op een kletsnat Donington Park. Senna klom in luttele seconden naar de eerste plek, dankzij een rondje dat de boeken in zou gaan als de ‘Lap of the Gods’. 30 jaar na zijn dood doet neefje Bruno Senna dat nog eens dunnetjes over.

De ‘Lap of the Gods’ van Ayrton Senna is een van de meest heroïsche stunts in de geschiedenis van de Formule 1. Senna stak in één rondje coureurs als Michael Schumacher, Damon Hill and Alain Prost voorbij, om uiteindelijk de race te winnen. Het ronderecord dat hij in die race noteerde, blijft de snelste Formule 1-racetijd op het circuit van Leicestershire.

Bijna alle auto’s werden op een ronde gezet, voordat Senna met een voorsprong van 1 minuut en 23 seconden als eerste over de streep kwam. McLaren brengt nu – 30 jaar na Senna’s tragische overlijden – een eerbetoon aan deze fenomenale race en de ‘Lap of the Gods’.

Bruno Senna (het neefje van de Braziliaanse legende) stapte voor de gelegenheid in de McLaren Senna, een hypercar van de Britse autofabrikant die is vernoemd naar de drievoudig wereldkampioen. Ook Bruno krijgt een plekje in de geschiedenisboeken van Donington Park. Zijn rondetijd van 1:30.5 is een onofficieel ronderecord voor een straatauto op het Engelse circuit.

Bekijk het rondje van Bruno Senna hieronder:



