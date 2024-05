McLaren stond in de laatste vier races consequent op het podium. Met Lando Norris en Oscar Piastri heeft de Britse renstal een ijzersterk duo in handen, dat dit jaar mee durft te vechten voor overwinningen. Laatstgenoemde is na zijn tweede plaats in Monaco verzekerd van zijn kansen voor de rest van het seizoen. “McLaren doet nu elke week mee voor de overwinning”, aldus Piastri.

LEES OOK: Gefrustreerde Lando Norris over ‘oneerlijke’ herstart van Carlos Sainz

Oscar Piastri zit pas in zijn tweede Formule 1-seizoen met McLaren, maar heeft al meermaals bewezen dat hij niet onderdoet voor de top van de sport. Ook in Monaco wist de Australiër zijn tweede plek keurig te beschermen tegen de aanvallen van Carlos Sainz. Piastri heeft ervaren dat zijn MCL38 in staat is om op verschillende circuits naar de voorhoede te rijden – daarmee gaat hij ervan uit dat een overwinning een kwestie van tijd is.

‘We zijn overal snel’

“De laatste drie circuits waren heel verschillend, maar we waren overal competitief”, reageerde Piastri na zijn tweede plaats in het prinsdom. “Miami was altijd een dramatisch weekend voor ons en in de langzame bochten [van Monaco] zijn we nooit echt goed geweest. Maar dit jaar waren we overal snel.” De resultaten van de afgelopen races liegen er niet om. Piastri gelooft daarom des te meer dat McLaren elk weekend een dreiging kan vormen.

“We hoeven niet meer terug te vallen op de snelle circuits, zoals we dat vorig jaar deden”, vervolgde hij. “De marges zijn daardoor kleiner dan ooit. In de kwalificatie [in Monaco] hadden er vier teams op pole kunnen eindigen. Dat hebben we lang niet meer kunnen zeggen.” Piastri hoopt de snelheid van McLaren binnenkort te vertalen naar meer overwinningen. “Ik denk dat we elk weekend meedoen voor de winst”, besloot hij.

LEES OOK: Tijdschema GP Canada: Zo laat beginnen de sessies

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).